مانشستر سيتي يهزم بورنموث بصعوبة.. ترتيب الدوري الإنجليزي.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية أجويرو وهدف ستيرلينج

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي فوزا هاما على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من "الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسجل أهداف السيتي، سيرجو اجويرو "هدفين"، في الدقيقتين 15، و64 ورحيم ستيرلينج، في الدقيقة 43 فيما أحرز هدف أصحاب الأرض هاري ويلسون في الدقيقة 48.

وكان ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وقدم النجم المصري محمد صلاح، أداء رائعا، ونجح في تسجيل هدفين، فيما سجل ماتيب هدفا.

Advertisements

وبذلك رفع مانشستر سيتي رصيده لـ7 نقاط، في المرجز الثاني، خلف المتصدر ليفربول بـ9 نقاط، وأرسنال ثالثا بـ 6 نقاط.

قائمة الهدافين

ورفع ستيرلينج رصيده من الأهداف لـ5، ليأتي في مقدمة الهدافين، متساويا مع تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، يليهما سيرجيو أجويرو بـ 4 أهداف، ثم محمد صلاح بـ 3 أهداف.