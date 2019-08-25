فيرنر يجدد عقده مع لايبزغ منهياً التكهنات بإمكانية انتقاله لبايرن ميونيخ

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أعلن نادي لايبزيغ الألماني الأحد تجديد عقد مهاجمه تيمو فيرنر لأربعة مواسم إضافية، ليضع حدًا للتكهنات حول رحيل محتمل للاعب الى بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، بصفقة انتقال حر في صيف 2020.

وجاء الإعلان عبر بيان أصدره لايبزيغ قبل مباراته الأولى على أرضه هذا الموسم أمام اينتراخت فرانكفورت ضمن المرحلة الثانية من الدوري، بعدما فاز في المرحلة الافتتاحية خارج الديار 4-0 على أونيون برلين.

وقال فيرنر الذي انضم الى لايبزيغ قادمًا من شتوتغارت في صيف 2016 "أنا سعيد بتجديد عقدي. لقد كانت عملية طويلة، ولكنني أردت أن أكون متأكدًا بشكل كامل بشأن خطواتي المقبلة في إطار تطوري في هذا النادي".

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من جهته، اعتبر المدير الرياضي للايبزيغ ماركوس كروشه أن العقد الجديد "إشارة ايجابية" للنادي الذي يتطلع للمنافسة على لقب البوندسليغا بقيادة المدرب الجديد يوليان ناغلسمان، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بايرن وبوروسيا دورتموند.

وأوضح أن تجديد العقد "يدل على هدفنا في المحافظة على اللاعبين الأساسيين معنا على المدى الطويل لنثبت أنفسنا في قمة الدوري".

وكان فيرنر إبن الـ23 عاما قد رفض سابقا العروض التي قدمت له لتجديد عقده، وألمح في الموسم الماضي الى رغبته بالانضمام الى العملاق البافاري. الا أن رغبة الأخير بضمه الى صفوفه تراجعت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لجأ بطل ألمانيا الى الكرواتي ايفان بيريسيتش والبرازيلي فيليبي كوتينيو لتعزيز خط المقدمة، بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" آريين روبن.

وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية أن على بايرن، بطل أوروبا 2013، أن يدفع 30 مليون يورو لفسخ عقد فيرنر في حال أراد ضمه الى صفوفه.

