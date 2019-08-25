المقاصة يغلق الميركاتو الصيفي بصفقة أخيرة ويجهز القائمة النهائية للفريق

أوشك مسئولو نادي مصر المقاصة على إغلاق ملف الميركاتو الصيفي، باختيار المقعد الأخير المتبقي في قائمة الفريق الفيومي، والذي من المتوقع أن يتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد شهدت الفترة الماضية تداول عدد من الأنباء حول تواجد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك ضمن حسابات مصر المقاصة، حيث أكد مصدر مقرب من اللاعب أن حفني قد تلقى خلال الفترة الماضية ثلاثة عروض من كل من الإسماعيلي والمقاصة والمصري.

وعن صفقات مصر المقاصة فقد ضم 6 صفقات حتى الآن وهي:

أحمد صبيحة قادماً من نادي النصر إيدو موسيس قادماً من حرس الحدود صلاح أمين قادما من نجوم المستقبل خالد أوتشو قادماً من تشيرتش هيل براثرز الهندي محمد ابراهيم قادماً من الزمالك محمود فهمي قادماً من نادي النصر

يذكر أن الفريق الفيومي يستعد لمواجهة نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس مصر.