عواد يعود لحراسة عرين الزمالك أمام المقاصة في الكأس

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن انه استقر على عودة اللاعب محمد عواد لحراسة مرمي الفريق الكروي الأول،وذلك في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، والتي من المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب تواجده على مقاعد البدلاء في لقاء ديكاداها.

حيث أن محمد أبو جبل قد تولي حراسة عرين الزمالك خلال لقاء ديكاداها الصومالي، ضمن مباريات بإياب دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، والتي انتهت بفوز الأبيض بسداسية نظيفة.، كما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 13 / 0.