نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب دين كورت، حيث اللقاء الذي يجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي 2019 في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة للسيتي نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الأحد الموافق 25-8-2019 في إطار الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD2 بتعليق خليل البلوشي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.
وتضم تشكيلة مانشستر سيتي اليوم كلا من: حارس المرمي: إيديرسون مورايش، وفي الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – إيميريك لابورتي – نيكولاس أوتامندي – كايل وولكر، أما خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو هيرنانديز – إلكاي جوندوجان، وسيكون في الهجوم: رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم
- بداية الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
- بداية الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الجولة الثالثة بالدوري في ظل حضور جماهيري كبير يملأ مدرجات ملعب المباراة.
- الهدف الأول لصالح السيتي عن طريق أجويرو في الدقيقة 15، وتصبح النتيجة هي تقدم السيتي بهدف دون رد.
- الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 43 من زمن المباراة عن طريق رحيم سترلنج.
- ويلسون يسجل الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 45 من زمن اللقاء، وتصبح النتيجة 2-1 للسيتي.
- نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- بدية الشوط الثاني من المباراة.
- الدقيقة 64: أجويرو يسجل الهدف الثالث في اللقاء، وتصبح النتيجة 3-1 لصالح مانشستر سيتي.
- نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.