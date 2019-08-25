نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب دين كورت، حيث اللقاء الذي يجمع بين مانشستر سيتي وبورنموث في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي 2019 في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة للسيتي نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الأحد الموافق 25-8-2019 في إطار الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD2 بتعليق خليل البلوشي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

وتضم تشكيلة مانشستر سيتي اليوم كلا من: حارس المرمي: إيديرسون مورايش، وفي الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – إيميريك لابورتي – نيكولاس أوتامندي – كايل وولكر، أما خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو هيرنانديز – إلكاي جوندوجان، وسيكون في الهجوم: رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم