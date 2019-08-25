يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس Yalla shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال...

لايف يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة اون لاين Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة ستار الاسطورة بث مباشر برشلونة barcelona vs real betis، يستضيف ملعب الكامب نو اليوم اللقاء الأول للبلوجرانا برشلونة في الدوري الأسباني مع ضيفه فريق ريال بيتيس لحساب الأسبوع رقم 2 في مباريات الليجا والتي بدأت منذ أسبوع بخسارة مفاجئة لبرشلونة في موقعة السان ماميس وجعلت البرسا متذيلا للترتيب بدون نقاط، وتأمل جماهير الفريق الكتالوني من تصحيح الوضع اليوم.

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رابط شغال مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر البرسا barca live يلا شوت بث مباشر برشلونة Kora star كورة ستار بث مباشر برشلونة وريال بيتيس كورة اون لاين، وسيكون فالفيردي في موقف سيئ اليوم على الشق الهجومي والثلاثي الأخير والذي يغيب عته ميسي المصاب مسبقا والذي على وشك العودة، واصابة ديمبلي وسواريز في اللقاء الماضي حيث كشفت عدة تقارير صحفية عن تواجد رافينيا واللاعب الشاب بيريز خلف المهاحم الفرنسي أنطوان جريزمان والمنتقل للفريق قادما من أتلتيكو مدريد.

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يوتيوب Youtube يلا شوت برشلونة بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس كورة اون لاين بث مباشر برشلونة كورة لايف البرسا مباشر الآن، وتخشى الكثير من جماهير البرسا من نتيجة لقاء اليوم والشق الهجومي بقيادة جريزمان الذي يدخل اليوم ليلعب المباراة رقم 14 امام بيتيس ولكن رغم هذا العدد الوافر من اللقاءات فان الفرنسي لم يسجل سوى 3 أهداف، والجدير بالذكر أن نادي ريال بيتيس قد خسر أيضا المباراة الأولى له في الدوري أمام بلد الوليد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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