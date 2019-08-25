شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت ينتظر صدور صيغة حكم إلغاء الهبوط لتقديمها للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو بتروجت صيغة الحكم التى ستصدر غدا من مركز التسوية والتحكيم الرياضى لإستلامها وتقديمها إلى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة لتفعيل الحكم وعودة الفرق البترولى بشكل رسمى لمسابقة الدورى . كانت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكما بوقف هبوط أندية بتروجت والداخلية والنجوم وإستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى. وأقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإلغاء هبوطهم. وصدر الحكم اليوم بالنص على ، أولا قبول الدعوى شكلا . Advertisements ثانيا : وقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018/2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إستمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019/2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة. ثالثا : احالة الدعوى للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوى.

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