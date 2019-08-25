شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم ايتوال الكونغولى بهدف ويتأهل لدور الـ32 للكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز فى الفوز على أيتوال الكونغولى بهدف مقابل للاشئ فى جولة الإياب التى جرت بالكونغو ضمن فاعليات مباريات دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة .

أحرز هدف المباراة إسلام عيسى فى الدقيقة 32 من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

سيطر بيراميدز في بداية اللقاء، وظهرت الخطورة مبكرا، بعدما أهدر إيريك تراوري فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر، وفي الدقيقة الحادية والعشرين، أجرى الفرنسي سباسيتيان ديسابر المدير الفني للفريق تغييرا اضطراريا بخروج عبد الله بكري ونزول أحمد أيمن منصور للإصابة.

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وفي الدقيقة 32، سجل إسلام عيسى الهدف الأول، من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

وواصل بيراميدز السيطرة على مجريات اللقاء، وعاد إيريك ترواري وأهدر انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 36، ولكن حارس الفريق المضيف نجح في إنقاذ الفرصة، وواصل الحارس إنقاذ الفرص بعدما تصدى لضربة رأس قوية من إسلام عيسى بعد عرضية رجب بكار المتقنة من الجانب الأيمن.

وفى الشوط الثانى نجح لاعبو بيراميدز فى تامين الخط الخلفى وبناء الهجمات من منطقة وسط الملعب التى امتلكها الفريق نظرا لتواجد العديد من عناصر الخبرة واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى المنافس حتى نجح الفريق فى اقتناص الفوز والصعود لدور الـ32 للبطولة .