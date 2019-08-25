شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرد على المحسوبية ومحاباة أبناء النجوم فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مسئولو النادي الأهلى على اتهام البعض لقطاع الناشئين بالنادي بوجود شبهة محسوبية، بالإضافة لمحاباة نجوم النادي السابقين وتفضيلهم على باقى المتواجدين بعد اقدام النادي على عمل تصفية كبيرة للاعبين على مستوى القطاع بالكامل.

من جانبه أكد فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين لليوم السابع أن المحسوبية أمر غير متواجد فى قاموس العاملين في قطاع الناشئين الذي يترأسه، مؤكداً فى الوقت ذاته أن أبناء النجوم المتواجدين فى القطاع أصحاب مستوى متميز وفى نفس مستوى زملائهم.

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وأضاف مبروك أن منهج وسياسة العاملين فى قطاع الناشئين بالأهلى هو التعامل بشفافية ونزاهة ومراعاة الضمير، مشدداً أن الاختبارات الأخيرة لأول مرة راعت أعلى معدلات المهنية من خلال مشاهدة اللاعب الواحد أكثر من 5 مرات، حيث تم عمل اختبار أول وثان وثالث ثم تدخل العناصر المختارة مرحلتين من التصفيات قبل اختيار العناصر التى تستحق الانضمام للنادي الأهلى.