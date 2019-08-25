نشرة سوبر كورة.. إيقاف جهاد جريشة والتحقيق معه.. وعرض بلجيكى لأزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة قرارا غير معلن، بايقاف جهاد جريشة الحكم الدولي، وإحالته للتحقيق.

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