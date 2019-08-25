شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب من مساعديه تقرير عن المقاصة قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، من مساعديه أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف، تقرير مفصل عن مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى ستجمعهما فى بطولة كأس مصر.

ويرغب ميتشو فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بفريق المقاصة، خاصة وأن المباراة لا تحتمل التجارب كونها فى بطولة كأس مصر، وسيتم إقصاء الخاسر من البطولة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.