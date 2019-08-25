شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم : أكثر من 10 ألاف ناشئ شاركوا فى اختبارات الشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد سالم عضو مجلس إدارة الترسانة والمشرف على قطاع الناشئين توفير كافة الامكانيات لمدربى القطاع من اجل تنفيذ طموحات الادارة فى المنافسة على البطولات فى المنطقة الجيزة والقطاعات والجمهورية .

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وأضاف المشرف على قطاع الناشئين ان الترسانة استقبل فى الاختبارات الصيفية الاخيرة اكثر من 10 ألف لاعب يطمح فى اللعب بصفوف الشواكيش ، وتمت الاختبارات بشفافية بدون اى مجاملات تحت أشراف رموز الكرة بالنادى ومدربى القطاع وتم ضم بعض المواهب التى نالت الاعجاب .

وكشف سالم أن فكرة تكوين فريق أمل للترسانة مستمرة وستلقى أهتمام اكبر فى ظل الدعم الكامل لفريق الكرة الاول الذى يقوده علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة ، والعمل والسعى لجعل قطاع الناشئين خط الامداد الرئيسى للفريق الأول بتصعيد أفضل العناصر ودائما الشواكيش يعتمدون على أبنائهم .