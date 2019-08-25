هبة أحمد تحصد فضيتي الكلين والمجموع برفع الأثقال لوزن 49 كجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية هبة أحمد بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بوزن ٤٩ كجم لتضيف ميداليتين للبعثة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. Advertisements ونجحت الرباعة المصرية في تحقيق الفضة في الكلين برفع ثقل وزنه ٩٣ كجم وفي المجموع بإجمالي ١٦٢ كجم، لتحصد الفضية بينما جاءت في منافسات الخطف في الترتيب الرابع برفع ثقل وزنه ٦٩ كجم. وبدأت اليوم منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.

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