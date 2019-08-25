الاتحاد السكندرى يرتدى الزى الأبيض أمام العربى الكويتى فى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني للقاء الاتحاد السكندري والعربى الكويتى فى البطولة العربية، والمقرر إقامته غداً فى السابعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية على استاد صباح السالم فى إطار مباريات دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، عن ارتداء زعيم الثغر الزى الأبيض. ويرتدي زعيم الثغر فى لقاء الغد القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدى حارس الفريق السكندرى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء. بينما يرتدى العربي القميص الأخضر والشورت الأخضر ويرتدى حارس المرمي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود. Advertisements حضر المؤتمر اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وسمير محجوب المدير الإدارى.

الاجتماع الفنى 1

الاجتماع الفنى 3

الاجتماع الفنى 2

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