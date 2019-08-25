شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر نص قرار إلغاء الهبوط من جانب مركز التسوية والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سوبر كورة على نص الحكم الذى أصدره مركز التسوية والتحكيم بإلغاء الهبوط فى مسابقة الدورى الممتاز. وكانت اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكما بوقف هبوط أندية بتروجت والداخلية والنجوم، واستمرارهم فى الدورى لحين الفصل فى الجانب الموضوعى للدعوى. وأقيمت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإلغاء هبوطهم لدورى القسم الثانى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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