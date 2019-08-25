شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأهلى مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا ، فى الوقت الذى يواجه فيه الزمالك نظيره جينراسيون السنغالي فى نفس الدور من البطولة .

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد ايام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل ، بينما تقام مباريات الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه .

تقام مباراة الأهلى أمام كانو سبورت بطل غينيا فى غينيا والعودة بالقاهرة ، وأيضا يقام لقاء الزمالك و جينراسيون السنغالي فى السنغال والعودة بالقاهرة .

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كان الأهلى قد حقق فوزا عريضا على اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة 13 / 0 ، بينما حقق الزمالك الفوز على ديكاداها بطل الصومال بمجموع المباراتين بنتيجة 13 / 0 .

وسيخوض الأهلى والزمالك لقاءات الذهاب خارج الديار ، بينما تقام مباريات الإياب بالقاهرة .