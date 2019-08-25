شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مقعداً فى التشكيلة البيضاء فى المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمصطفى محمد فى التشكيل الأساسى بالأمس أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى جمعت الفريقان، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا والتى انتهت لصالح الأبيض بسداسية نظيفة وسجل منها مصطفى محمد "هدفين" وذلك بعد مشاركته كبديلا فى لقاء الذهاب أمام الفريق الصومالي بعدما تواجد عمر السعيد فى التشكيل الأساسى إلا إن تألق مصطفى محمد يجعل ميتشو يدرس بقوة استمرار الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المرحلة المقبلة وبدايتها مواجهة المقاصة.

من المقرر أن يعقد ميتشو جلسة مع لاعبى الزمالك على هامش مران الثامنة من مساء اليوم من أجل غلق ملف البطولة الإفريقية للتركيز فقط في مواجهة المقاصة المقبلة فى ربع نهائى كأس مصر.