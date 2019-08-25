تفوق جديد.. بيراميدز يضرب موعدًا مع شباب بلوزداد بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدّد بيراميدز تفوقه من جديد على ايتوال دي كونغو بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالكونغو ضمن الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الذهاب كانت قد حسمها بيراميدز بالفوز على ملعبه "الدفاع الجوي" بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا (5-1).

واستطاع إسلام عيسى الوافد من صفوف المصري البورسعيدي في سوق الانتقالات الصيفية أن يمنح الفوز لبيراميدز بهدف سجله في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول.

Advertisements

وسيخوض بيراميدز مباراة قوية في الدور المقبل عندما يواجه فريق شباب بلوزداد حيث كان الفريق الجزائري صعد على حساب قطن التشادي بالفوز عليه بهدفين دون رد ذهابًا ومثلهم في لقاء الإياب.

مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث كان قد تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

وخاض بيراميدز مباراة ايتوال دي كونغو بتشكيل مكون من: المهدي سليمان - رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - نبيل دونجا - أحمد توفيق - عمر جابر - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى.

جدير بالذكر أن الفريق الثاني الذي يمثل مصر في مسابقة الكونفدرالية الأفريقي فريق المصري البورسعيدي سيواجه ماليندي بطل زنجبار، حيث ستقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر، فيما ستقوم مباراة العودة في مصر أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر أيضًا.