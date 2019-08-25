بعد قرار إدارة النجم.. مستشار الأهلي يكشف تطورات أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن إدارة ناديه ترحب بالحلول الودية من أجل إنهاء أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد :"نادي النجم الساحلي بدأ بالفعل في التواصل معنا بشأن عقوبة كوليبالي رغم أن النادي التونسي ليس طرفًا في الأزمة".

وأضاف :"إذا سعى النادي التونسي لتقسيط المبلغ سيكون القرار في يد إدارة الأهلي وقتها".

وكان كوليبالي قد انضم إلى الأهلي في يناير عام 2017 وقضى أربعة أشهر فقط مع الفريق قبل أن يهرب، ليلجأ الأهلي إلى التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 4ر1 مليون دولار.

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واستكمل مستشار الأهلي تصريحاته :"لو تم سداد المبلغ سيكون كوليبالي مطالبًا بإخطار الاتحاد الدولي حتى يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع ناديه، كما سيقوم الأهلي بإخطار فيفا حتى لا يتم إيقاف اللاعب".

وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي كشف في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" أن مدير الكرة بناديه مهدي العجيمي سيغادر إلى القاهرة الأحد من أجل التفاوض مع الأهلي لإنهاء أزمة كوليبالي.

جدير بالذكر أن الإيفواري انضم إلى النجم الساحلي بعد فسخ تعاقده مع فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي والذي لعب في صفوفه منذ أغسطس الماضي ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط.