لجنة التسوية والتحكيم تعلن إلغاء الهبوط ووقف إعلان ترتيب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلنت لجنة التسوية والتحكيم عن 3 قرارات بخصوص الدعوى المقدمة من أندية بتروجت، الداخلية والنجوم لإلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2018-2019.

وأصدرت اللجنة في الجانب المستعجل 3 قرارات ترتب قبول دعوى إلغاء الهبوط شكلًا، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة.

وجاء قرار الدوري اللجنة الاستشارية كما يلي:

أصدرت اللجنة الإستشارية " الجانب المستعجل "بمركز التسوية والتحكيم حكم بوقف هبوط أندية بتروجت والداخلية والنجوم وإستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى.

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أقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإلغاء هبوطهم.

صدر الحكم اليوم بالنص على:

أولا: بقبول الدعوى شكلًا.

ثانيا: وقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018/2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إستمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019/2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة.

ثالثا: احالة الدعوى للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوى.