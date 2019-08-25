بالفيديو.. بطل غينيا يواجه الأهلي في دور الـ32 لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

التحق فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالمتأهلين إلى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما تأهل على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في غينيا انتهت لصالح فريق كانو سبورت بالفوز (2-1) قبل أن تحسم مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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مباراة الإياب شهدت تفوق الفريق الإثيوبي في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه إيمانويل الذي سجل هدف التقدم، في المقابل أدرك بنيامين نيون هدف التعادل لبطل غينيا في الدقيقة 39 من زمن أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الغيني منافسه الأهلي ضمن مباريات دور الـ32 من منافسات البطولة القارية، وسيقام لقاء الذهاب خارج مصر، في المقابل يستضيف الأهلي لقاء الإياب على ملعبه.

وكان الأهلي صعد إلى دور الـ32 بالفوز على فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) حيث كان لقاء الذهاب انتهى في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، في المقابل استطاع المارد الأحمر أن يحقق أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف دون رد في لقاء الإياب.

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