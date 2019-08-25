إلغاء الهبوط بالدوري المصري واتحاد الكرة يرد بقوة

علق مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم، لدوري القسم الثاني. وقال المصدر في هذا الشأن :”لن ننفذ هذا الحكم لأنه فني وليس لأي جهة الحق بالتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالجبلاية، والتدخل يتم فقط في الأمور الإدارية أو المالية”.

وقضت اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بالغاء هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم إلى دوري القسم الثاني، وامتد الحكم لوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

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