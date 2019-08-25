اتحاد يقدم طعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم

استقر اتحاد الكرة، على تقديم طعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء الهبوط في الدوري الموسم الماضي.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، ان اللجنة القانونية بالجبلاية، ستقدم ما يفيد بان الدور الموسم الماضي مر بظروف استثنائية. الهبوط في الدوري الموسم الماضي.وكشف مصدر باتحاد الكرة، ان اللجنة القانونية بالجبلاية، ستقدم ما يفيد بان الدور الموسم الماضي مر بظروف استثنائية.

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