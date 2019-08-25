استقر اتحاد الكرة، على تقديم طعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم، بإلغاءالهبوط في الدوري الموسم الماضي.
وكشف مصدر باتحاد الكرة، ان اللجنة القانونية بالجبلاية، ستقدم ما يفيد بان الدور الموسم الماضي مر بظروف استثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد يقدم طعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.