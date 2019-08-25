أجويرو يعلق على وصوله للهدف رقم 400

عبر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد وصوله إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، عقب تسجيله هدفين أمام بورنموث مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وقال أجويرو في تصريحات عقب

المباراة: " لقد كانت مباراة مهمة، علينا مواصلة العمل، فزنا في النهاية، وسعيد لتحقيق الفوز".وأضاف: "أرضية الملعب كانت سيئة للغاية، لكننا سعداء بتحقيق الانتصار".وعن وصوله ل 400 هدف في مسيرته: "كل الأهداف مهمة ليس لدي هدف مفضل من بينهم، 400 هدف واو ، لم اكن اعلموأتم “نحن سُعداء بتحقيق الانتصار هنا أمام بورنموث”.يُذكر أن أجويرو بهدفيه في مباراة اليوم، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 400 في مسيرته بالكامل مع المنتخب الأرجنتيني وكل الأندية التي لعبها وهي إندبندنتي وأتلتيكو مدريد.