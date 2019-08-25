حسين حمدى يقود هجوم بتروجت امام الانتاج الحربي الودي

اعلن محمد عودة المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه للقاء الانتاج الحربي الودى بملعب المصانع الحربية المقام بعد قليل. المقام بعد قليل. ويضم التشكيل: النفراوي لحراسة المرمى، وامامه احمد السينى والسباعي واحمد عبد الرسول وابراهيم صلاح والوسط محمود القط واحمد عفيفي ومحمود عماد واحمد كمال ومصطفي فرغلي. السينى والسباعي واحمد عبد الرسول وابراهيم صلاح والوسط محمود القط واحمد عفيفي ومحمود عماد واحمد كمال ومصطفي فرغلي. وفي الهجوم حسين حمدى

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