بيراميدز يتقدم على إيتوال الكونغولي في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على مضيفه إيتوال دو كونجو بهدف من دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سيطر بيراميدز في بداية اللقاء، وظهرت الخطورة مبكرا، بعدما أهدر إيريك تراوري فرصة تسجيل

الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر.

في الدقيقة الحادية والعشرين، أجرى الفرنسي سباسيتيان ديسابر المدير الفني للفريق تغييرا اضطراريا بخروج عبد الله بكري ونزول أحمد أيمن منصور للإصابة.

في الدقيقة 32، سجل إسلام عيسى الهدف الأول،

من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

واصل بيراميدز السيطرة على مجريات اللقاء، وعاد إيريك ترواري وأهدر انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 36، ولكن حارس الفريق المضيف نجح في إنقاذ الفرصة، وواصل الحارس إنقاذ الفرص بعدما تصدى لضربة رأس قوية من إسلام عيسى بعد عرضية رجب بكار المتقنة من الجانب الأيمن.