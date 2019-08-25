تعرف على خصم الأهلي بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي ضد كانو سبورت أكاديمي بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. صعد كانو سبورت إلى دور الـ32 بعد أن تعادل مع مضيفه ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما في إياب الدور التمهيدي، وتفوق بطل غينيا الاستوائية ذهابا بنتيجة 2-1. الـ32 بعد أن تعادل مع مضيفه ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما في إياب الدور التمهيدي، وتفوق بطل غينيا الاستوائية ذهابا بنتيجة 2-1. يلعب الأهلي ضد بطل غينيا الاستوائية أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

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