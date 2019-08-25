الجونة يشكر سفير مصر في سلوفينيا

وجه نادي الجونة الشكر للسفير يوسف مكاوي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة سلوفينيا، على مجهوداته فيتسهيل إقامة معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد.
التقى مسئولو نادي الجونة السفيريوسف مكاوي وأهدوه قميص الفريق موقعا من نجوم الجونة.
انطلق معسكر الجونة في سلوفينيا منتصف أغسطس الحالي ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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