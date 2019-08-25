تعيين خالد أنور مديرًا للحكام بالاتحاد الإفريقى للجودو

نجحت الجهود التى قام بها المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو ورئيس الإتحاد الإفريقى للسومو خلال إجتماعات اللجان القارية التى عقدت على هامش الجمعية العمومية العادية للإتحاد الدولى للجودو، والتى بدأت قبل أيام قبل بطولة العالم للكبار التى تنطلق غد الاثنين وتستمر حتى 30 أغسطس الجارى بالعاصمة اليابانية، فى إعادة مصر لريادة التحكيم الإفريقى بعد أن فقد مصر

منذ أكثر من عشر سنوات منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي والذى كان يتقلده الحكم ناجى ملكية، ومنذ ذلك العهد لم يتقلد اى مصرى منصب فى الإتحاد الإفريقى، حتى استغل رئيس الإتحاد المصرى وجوده باليابان، وعقد جلسة مطولة مع مسئولى الإتحاد الإفريقى ليتم تعيين الحكم خالد أنو مدير الحكام بالاتحاد الإفريقي.

قال المهندس مطيع فخر الدين فى تصريحات خاصة أن الاتحاد الدولى للجودو قرر تعيين مديرين حكام فى كل قارة من قارات العالم وذلك بعد زيادة حجم النشاط الدولى الذى وافقت عليه الجمعية العمومية فى إجتماعها الأخيرة، وتم خلال الإجتماع بمسؤولى الإتحاد الإفريقى ترشيح الحكم المصرى السابق خالد أنور ليكون مدير الحكام بالإتحاد الإفريقى، وتم الموافقة على تعينه، موضحا أنه سوف يسعى خلال الفترة المقبلة على اعادت المناصب الدولية والقارية التى فقدتها مصر خلال الفترة القادمة لتعود لمصر شمسها الذهبى.