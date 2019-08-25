مانشستر سيتي يتخطى عقبة بورنموث ويطارد ليفربول على الصدارة

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز بنتيدجة ثلاث أهداف لهدف وحيد أمام بورنموث، بعد مباراة قوية جمعتهما في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي.

سجل كون أجويرو مهاجم السيتي الهدف الأول في الدقيقة 15، ثم سجل رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 43، وسجل هاري ويلسون سجل هدف تقليص الفارق، في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، ثم عاود أجويرو التسجيل مجددًا في الدقيقة 64.

وبذلك الفوز أصبح مانشستر سيتي يمتلك 7 نقاط في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر برصيد 9

نقاط، وظل بورنموث بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط.

بدأ السيتي المباراة بضغط قوي من أجل إحراز هدف مبكر، لفرض سيطرته على اللقاء، وهو ما تمكن من تحقيقه بهدف لسيرجيو أجويرو في الدقيقة 15.

وبالدقيقة 43 تمكن رحيم سترلينج من إحراز الهدف الثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء عن طريق دافيد سيلفا، ليودعها بنجاح في الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

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وفي الوقت بدل من الضائع تمكن بورنموث

من تقليص الفارق بعد تسديد رائع من هاري ويلسون لركلة حرة مباشرة، سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي الذي لم يتمكن من منعها، لينتهي الشوط الأول الأول على واقع هذه النتيجة.

ودخل الفريقن الشوط الثاني بمعنويات مختلفة، السيتي لإحراز الهدف الثالث وضمان الفوز وبرونموث لتسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 52 تصدى إديرسون لكرة خطيرة كانت من جانب كالوم ويلسون مهاجم بورنموث، ليحافظ على تقدم فريقة في المباراة.

وفي الدقيقة 53 كاد أن يحرز دي بروين الهدف الثالث لفريقه، ولكن مرت الكرة بجانب القائم الأيسر لحارس بورنموث.

وتمكن سيرجيو أجويرو من تسجيل هدف الأمان لفريقه في الدقيقة 64، ليحبط اًمال بورنموث في تسجيل هدف التعادل.