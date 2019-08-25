كريم حسن شحاته يكشف عن سبب إلغاء الترسانة لبعض المباريات الودية

كشف كريم حسن شحاته مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة، عن سبب إلغاء الشواكيش بعض المباريات الودية خلال معسكر الفريق بالإسكندرية.

وقال شحاته في تصريحات خاصة لـ"الوفد"

أن علاء ميهوب المدير الفني للفريق فضل إلغاء ودية البنك الأهلي وأبو قير للإسمدة لكي يحصلون على وقت كافي خلال التدريبات قبل خوض منافسات الموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق في أول اكتوبر القادم.

وأضاف شحاته أن الترسانة ينهى معسكرة بالإسكندرية مع نهاية الشهر الجاري، وبعد ذلك لدية الوقت الكافي لإقامة العديد من الوديات.

وأختتم مدير الكرة بالترسانة أن الشواكيش يواجهون أف سي مصر بعد غد الثلاثاء على ملعب برج العرب.