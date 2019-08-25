الهدف الواحد لأليكسيس سانشيز يُكلف اليونايتد 11 مليون إسترليني!

ظهرت إحصائية سلبية جديدة تخص مسيرة المهاجم الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” مع مانشستر يونايتد، نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية بعد أن غاب عن مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر أمس السبت.

الإحصائية أوضحت إلى أي حد صار أليكسيس سانشيز المطلوب في إنترنسيونالي الإيطالي هذا الصيف، أسوأ صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي الممتاز، وما قبله حين كانت تُسمى المسابقة المحلية بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وتؤكد الإحصائية الرقمية أن تكلفة الهدف الواحد لأليكسيس سانشيز منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد شتاء 2018 تصل إلى 11 مليون جنيه إسترليني، بينما تصل سعر الدقيقة الواحدة التي يلعبها عند المشاركة منذ يناير 2018 حتى الآن لـ 20 ألف جنيهًا إسترلينيًا.

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ويتقاضى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، 505 ألف جنيه إسترليني عن الأسبوع الواحد، الأمر الذي أعاق انتقاله إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه ببداية الميركاتو الصيفي وحتى بعد عودته من مشاركة جيدة نوعًا ما رفقة منتخب تشيلي في كوبا أميركا 2019.

وأخبرت إدارة مانشستر يونايتد نجم أودينيزي وبرشلونة وآرسنال الأسبق، بأنهم في طريقهم لخفض راتبه إلى 150 ألف جنيه إسترليني بسبب قلة مشاركاته وكثرة إصاباته منذ الصيف الماضي.

وكان مسؤولو مانشستر يونايتد يأملون في نجاح أليكسيس على أولد ترافورد كما فعل مع آرسنال، حيث سجل عدد هائل من الأهداف وصلت لـ 80 هدفًا في 168 مباراة، ولهذا السبب وافقوا على دفع ذلك ذلك الراتب الفلكي منذ الميركاتو الشتوي 2018.

لكن الصفقة تحولت إلى أفشل صفقة في تاريخ البريميرليج، فالهدف الواحد الذي يُسجله اللاعب بات يُكلف 11 مليونًا، وأي تمريرة حاسمة تصل تكلفتها إلى 6.1 مليون جنيه إسترليني، و2.5 مليون جنيه إسترليني لكل تسديدة يُسددها على المرمى.

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ويُضاف على تلك الأرقام الصادمة، 764 ألف جنيه إسترليني لكل فرصة يقودها اللاعب ما يُعرف بالـ (Key Pass)، فضلاً عن 19800 جنيه إسترليني لكل دقيقة يلعبها مع الفريق.

ووجهت انتقادات عدة نحو اللاعب من النقاد الرياضيين الإنجليز، لعل أبرزها من جانب لاعب مانشستر يونايتد الأسبق “جاري نيفيل” عندما وصفه بالصفقة الكارثية خلال الاستوديو التحليلي لمباريات البريميرليج الأسبوع الماضي.

وأضاف جاري نيفيل “ليس لديّ أدنى فكرة عما حدث، يجب أن يكون أثنان منه، اللاعب الذي لعب مع آرسنال ومن قبل مع برشلونة، نحن بحاجة إلى ظهوره مع مانشستر يونايتد”.

وبعد التعادل الذي تعرض له مانشستر يونايتد على ملعب ولفرهامبتون يوم الاثنين الماضي، بَدل سولشاير وجهة نظره السابقة عن أليكسيس سانشيز، قائلاً أنه قد يغادر أولد ترافورد هذا الصيف.

وكان المدرب النرويجي قال في وقت سابق “أنتم تتحدثون عن رحيل أليكسيس بصفة مستمرة، لكنه سيشارك لعدد من المباريات يفوق توقعكم”.

لكن سولشاير غَير رأيه بعد مباراة وولفز، قائلاً “حسنًا، ما زال هناك أسبوعان على غلق السوق الصيفي في أوروبا وهناك فرصة، أبدت بعض الأندية اهتمامًا ملموسًا بأليكسيس سانشيز، لذا سنرى ما سيحدث”.

ومن المنتظر أن يُسدد مانشستر يونايتد مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني للتخلص من أليكسيس سانشيز بشكل نهائي، وفسخ التعاقد معه خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي، حال لم يصله أية عروض مالية من أحد الأندية الراغبة في ضمه.