برشلونة يتقدم بعرض مثير لاستعارة نيمار

يسابق مسؤولو برشلونة الزمن، لإتمام صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل ضغط اللاعب البرازيلي على الإدارة الكتالونية بضرورة إنهاء مفاوضات استعادته هذا الصيف.



وكشفت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير مطول لها، أن برشلونة بصدد التقدم بعرض قد يبدو الأخير لضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.



وأوضحت أن العرض يتضمن أيضا استعارة نيمار مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة عثمان ديمبلي مهاجم البارسا للنادي الباريسي لمدة عام.



ولفتت إلى أن توماس توخيل، مدرب بي إس جي تواصل مع ديمبلي، لاعبه السابق في بوروسيا دورتموند، خلال شهر يونيو / حزيران الماضي، لإقناعه بالانضمام إلى النادي الباريسي بعيدًا عن ملف نيمار، إلا أن المهاجم الشاب رفض الرحيل عن العملاق الكتالوني.



وأكدت الصحيفة أن الصيغة الجديدة لعرض برشلونة لاستعارة نيمار، ستضمن للنادي الباريسي مبلغًا خياليًا قيمته 210 مليون يورو مع الاستفادة أيضا بخدمات ديمبلي لمدة موسم، إلا أنه يتوقف أيضًا على محاولات إدارة البارسا لإقناع المهاجم الفرنسي بقبول الفكرة.



وأوضحت "لو باريزيان" أن النادي الكتالوني غير قادر على شراء نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، كما يرفض مسؤولو سان جيرمان مبدأ الإعارة، لكن هذا العرض المثير مع تضمين عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، ربما يدفع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لتغيير أفكاره.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض، يعد أيضًا فرصة لبرشلونة، للتخلص مؤقتًا من عثمان ديمبلي الذي تعرض لـ6 إصابات عضلية خلال أقل من عامين، بخلاف تصرفاته المثيرة للجدل.



وكانت آخر وقائع ديمبلي، تفضيل زيارة والدته في مدينة رين الفرنسية، على عرض نفسه على أطباء البارسا لفحص الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الليجا.



المصدر: موقع كورة