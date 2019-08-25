مانشستر سيتي يطارد ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي

طارد فريق مانشستر سيتي، الأحد، نظيره ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز العاشر.



أربك مانشستر سيتي حسابات المنافس بتسجيله لهدف في الدقيقة 15 عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.



ومع حلول الدقيقة 43 أضاف السيتي الهدف الثاني عبر رحيم سترلينغ ليتربع على قمة هدافي الموسم الحالي برفقة تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي بإجمالي 5 أهداف لكل منهما.



وفي الشوط الثاني، تمكن بورنموث من تقليص النتيجة في الدقيقة 48 عن طريق الويلزي هاري ويلسون لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.



وجاءت الدقيقة 64 لينجح أغويرو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.

المصدر: وكالات

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