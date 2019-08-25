رياضة | مفاجأة مدوية تقرب نيمار من العودة إلى الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية تقرب نيمار من العودة إلى الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا تمهيدا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن مسئولو باريس سان جيرمان سيسافرون إلى العاصمة البريطانية لندن للتوقيع مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة إلى إن باريس سان جيرمان يرغب في ضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 109 مليون جنيه.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين هذا الصيف، حيث تبدو الأجواء مشتعلة بينهما لضم اللاعب البرازيلي.