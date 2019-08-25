رياضة | أجويرو يقود السيتي لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يقود السيتي لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزاً مستحقاً على مضيفه بورنموث 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط بفوز مانشستر سيتي 2-1، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 15، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل هاري ويلسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف، متأخراً بفارق هدف عن المتصدرين رحيم سترلينغ وتيمو بوكي، ومتقدماً على محمد صلاح بفارق هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

كان مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه توتنهام السبت الماضي، فيما فاز بورنموث على أستون فيلا 2-1 في ذات اليوم.