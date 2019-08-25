رياضة | أسعار عضوية النادي الأهلي فرع الجزيرة وكيفية الاشتراك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار عضوية النادي الأهلي فرع الجزيرة وكيفية الاشتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد النادي الأهلي واحدًا من أعرق الأندية في الشرق الأوسط، لما يمتلكه النادي الأحمر من قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وبدأ النادي الأهلي في الظهور في عام 1907 كوحدًا من أقدم الأندية المصرية، حيث يعتبر أكثر هذه الأندية تحقيقًا للألقاب في جميع اللعبات الرياضية.

وفي هذا التقرير نستعرض كيفية العضوية في النادي الأهلي بالجزيرة، وهو الفرع الرئيسي للنادي الأحمر.

أولًا: الأوراق المطلوبة للاشتراك في عضوية الأهلي :-

1- أصل المؤهل الدراسي

2- أصل عقد الزواج

3 – صحيفة أحوال جنائية

4 – أصل الرقم القومي للأبناء

5 – ععد 2 صورة شخصية لكل فرد

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6- خطاب قيد من الجامعة للابن الذي تخطى 21 عام

7- أصل الرقم القومي للزوج والزوجة

- أسعار عضوية الأهلي بالجزيرة

هناك نوعين من العضويات بالأهلي عضوية عاملة والأخرى عضوية فرع الأولى يحق للعضو التمتع بكافة أنواع فروع النادي الأربعة المتواجدة وسعرها 500 ألف جنيهًا أما الثانية فهي عضوية فرع وسعرها 175 ألف جنيه.

طريقة السداد

يقوم العضو بسداد العضوية عن طريق "الكاش" وتحصيل المبلغ في خزينة النادي أو عن طريق التقسيط بقيامه بدفع 50% من قيمة العضوية ثم تقسيط الباقي على 4 سنوات.

تجديد الاشتراك السنوي لعضوية الأهلي

تجديد الاشتراك السنوى، وهو متغير من عضو لاخر حسب عدد أفراد الأسرة ويبدأ من 600 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد، حيث يكون اشتراك العضو 400 جنية، والزوجة أو الزوجة 100 جنية وكل طفل 50 جنية.

ويتم تحصيل الاشتراك السنوى للوالد أو الوالدة 100 جنية، ولأم الزوجة أو والد الزوجة 100 جنية، و للمربية (200) جنية.