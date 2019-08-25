رياضة | خاص.. باولو دوراتي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" ويفجر مفاجآت نارية بشأن مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. باولو دوراتي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" ويفجر مفاجآت نارية بشأن مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر باولو دوراتى المدير الفنى البرتغالى والمرشح لتدريب النادى الأهلى عن غضبه الشديد مما يدور فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن طلباته المادية هو وكيله لتولى القيادة الفنية للنادة الأهلى خلفاً للمدرب السابق مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر.

وتحدث دوراتى لــ" الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" لم يتحدث معى أحد من مسؤولى النادى الأهلى وغير صحيح إنى طلبت مبلغ معين لتدريب النادى الأهلى".

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وأضاف دوراتى :" ليس لى وكيل أعمال وليس لى من يتحدث باسمى لم أطلب أي أموال من أي شخص وأكرر مرة أخرى ليس لى وكيل أعمال لقد قرأت أن الصحف تقول إن وكيل أعمالي طلب مليوني يورو ! تلك سخرية لأن ليس لى وكيل ".

وتابع :" أنا فقط أنتظر بهدوء كل هذا الوقت هل النادى الأهلى سيتصل بى أم لا لكنى سمعت أن هناك من قال انه وكيلي وأرسل السيرة الذاتية الخاصة بى، فانا أؤكد من خلالكم إنى ليس لى وكيل يتحدث بأسمى ولم أطلب من أحد أن يكون وكيل لى ".

وأختتم حديثه، قائلاً :" يجب أن يعرف النادي الأهلى من تتحدث إليه ولا يقبل ما يقولونه عني، إنه لأمر محزن ".