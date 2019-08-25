رياضة | بيراميدز يتقدم في الشوط الأول على إيتوال الكونغولي بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتقدم في الشوط الأول على إيتوال الكونغولي بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام فريق إيتوال الكونغولي متقدمًا بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

وسيطر فريق بيراميدز على مجريات الشوط منذ البداية حيث أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة عن طريق إيريك تراوري وإسلام عيسى.