رياضة | لايبزيج ينتزع فوزا مثيرا من فرانكفورت بالبوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج ينتزع فوزا مثيرا من فرانكفورت بالبوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لايبزج انتصاره الثاني في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بعدما انتزع فوزاً ثميناً 2-1 من ضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد في الجولة الثانية للمسابقة.

وارتفع رصيد لايبزج إلى ست نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق هدف خلف بوروسيا دورتموند (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد فرانكفورت، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وافتتح تيمو فيرنر التسجيل لمصلحة لايبزج في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز زميله الدنماركي يوسف بولسن النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وأشعل فرانكورت شموع الإثارة في المباراة من جديد خلال اللحظات الأخيرة، بعدما قلص الفارق عبر لاعبه البرتغالي جونسالو باسيينسيا، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، الذي بلغ ست دقائق، ولكن دون جدوى.