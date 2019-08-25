رياضة | ميتشو يطلب تقرير كامل عن نقاط قوة وضعف مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يطلب تقرير كامل عن نقاط قوة وضعف مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مساعديه تقرير كامل عن نقاط القوة والضعف الخاصة بلاعبي مصر للمقاصة قبل مواجهة الكأس.

وقام ميتشو بالتركيز على بعض النقاط الهامة، من حيث طريقة اللعب وابرز اللاعبين بالمقاصة، وبعض الفيديوهات لمباريات الفريق الفيومي بالفترة الأخيرة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.