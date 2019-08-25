رياضة | عاجل.. تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي نظيره كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ٣٢ من بطولة دوري إبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الغيني في التاهل لدور الـ٣٢ بعدما تخطى عقبة ميكيلي الأثيوبي بنتيجة ٣-٢ حيث فاز في مباراة الذهاب ٢-١ وتعادل إيابًا ١–.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام ١٣،١٤،١٥ سبتمبر المقبل خارج مصر، فيما ستقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام ٢٧،٢٨،٢٩ من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد عبر لدور الـ٣٢ من البطولة الإفريقية بالفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ١٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.