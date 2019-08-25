رياضة | كل ما تريد معرفته عن أسعار عضوية نادي الجزيرة وكيفية الاشتراك وأنواع العضويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن أسعار عضوية نادي الجزيرة وكيفية الاشتراك وأنواع العضويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد نادي الجزيرة الرياضي واحد من أهم وأعرق النوادي الموجودة في مصر، تم تأسيسه عام 1882 تحت اسم نادي "الخديوي الرياضي"، قبل أن يتغير اسمه لـ"الجزيرة" عام 1914، ويتصف النادي بكونه نادي رياضي وثقافي واجتماعي ويحتوي على طبقة راقية من المجتمع المصري حتي أنه كان يطلق عليه لقب "نادي البشاوات".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذ التقرير كافة المعلومات عن نادي الجزيرة الرياضي، وقيمة وشروط العضوية داخل النادي وطرق سداد قيمة الاشتراكات، والأسباب التي قد تؤدي لسقوط العضوية أو إنتهائها:-

- مقر النادي وفروعه:

يوجد المقر الرئيسي لنادي الجزيرة الرياضي في (15 شارع سراي الجزيرة - منطقة الزمالك في محافظة القاهرة)، ويوفر الخدمات الرياضية لأعضائه وما يتصل بها من نواح ثقافية وترويحية وإجتماعية.

ولنادي الجزيرة الرياضي، فرع بمدينة 6 أكتوبر يتمتع بالشخصية الاعتبارية المنفصلة، ويحق لأعضاء النادي الأصلي دخوله والاستفادة بمنشآته، وللفرع عضوية خاصة به تقتصر علي الفرع فقط ، و لا يجوز لمكتسبها دخول النادي الأصلي أو حضور جمعيته العمومية.

- أنواع العضويات داخل الجزيرة:

يوجد عدة أنواع للعضويات داخل نادي الجزيرة وهي كالآتي:

1- العضو العامل: هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي بعد صدور قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة، ويحق له أن يساهم فى جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية.

2- العضو التابع: الذي يكون اشتراكه في النادي تابعًا للعضو العامل (زوجة العضو العامل – أبنائه وبناته)

3- العضوية العاملة غير المستقلة: هي عضوية الزوج أو الزوجة الذي اكتسب العضوية بالضم نتيجة الزواج مع عضو عامل أصلي بالنادي ويكون له كل حقوق العضو العامل عدا إضافة تابعين من زيجة أخري للعضوية.

4- العضو المنتسب: هو عضو ذو عضوية مؤقتة تنتسب إلي العضو العامل وتنتهي حتمًا بانتهاء العضوية العاملة أو سقوطها ولا يحق له الحصول على العضوية العاملة وهم (الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل – الأطفال الصادر بشأنهم قرار وصاية لأحد أعضاء النادي حتي 21 عامًا – أبناء زوجة أو زوج العضو العامل حتي بلوغهم 21 عامًا – والد ووالدة العضو العامل بشرط ألا يقل سنهما عن 60 عامًا

5- عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته علي فرع النادي وله مزايا العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه ونطاقه ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي ولا يحق له تحويل أو اكتساب العضوية العاملة.

6- العضوية الأجنبية الموسمية: يجوز قبول الأجانب الذين يعملون ويقيمون إقامة مؤقتة في مصر كأعضاء موسميين لمدة محددة خلال السنة المالية بشرط سداد رسم الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة ويجوز تجديدها لمدد أخري بناءًا علي طلب منه، ولا يحق له المطالبة بالتحويل إلي العضوية العاملة.

- شروط العضوية في نادي الجزيرة:

1- ألا يقل سن العضو عن 21 عامًا ميلاديًا

2- أن يكون العضو حاصلًا علي مؤهل عال جامعي أو ما يعادله

3- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة علي هذه العضوية

4- ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية

5- أن يكون غير صادر ضده أية أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

6- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدي الهيئات الرياضية أو الشبابية المحلية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة

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7- أن يجتاز المتقدم لطلب العضوية المقابلة الشخصية في النادي.

- إجراءات العضوية:

1- يقدم طلب الحصول على عضوية النادي أو فرعه إلى المدير التنفيذي على النموذج المخصص لذلك، و يشترط أن يكون الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة ومُزكى من اثنين من أعضاء النادي العاملين.

2- تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم فى سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة .. و يتم تحديد مواعيد للمقابلة الشخصية خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

3- فى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد كافة الالتحاق والإعانة الإنشائية والاشتراك المقرر فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقبول بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن.

4- مجلس الإدارة له الحق فى رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية، أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار على أن يخطر مقدم الطلب بالنتيجة.

5- لا يجوز النظر فى طلب سبق رفضه قبل مضي سنة ميلادية على تاريخ قرار المجلس بالرفض.

- قيمة الاشتراك وطرق السداد:

يعتبر نادي الجزيرة أعلى الأندية سعرًا في الاشتراك حيث تصل قيمة العضوية للاشتراك بالنادي الأهلي إلي 2 مليون جنيه، وذلك في الفرع الرئيسي الموجود بمنطقة الزمالك، أما فرع أكتوبر فقيمة العضوية تبدأ بـ250 ألف جنيه وسيتم رفعها بشكل تدريجي حتى تصل إلى 400 ألف جنيه.

تُسدد قيمة الاشتراك السنوي في نادي الجزيرة (كاش) في الفرع الرئيسي للنادي بمنطقة الزمالك أو فرع 6 أكتوبر، كما يمكن سداد قيمة الاشتراك بنظام التقسيط.

كما يوفر بنك مصر قروضًا لتمويل اشتراك نادي الجزيرة قيمة القرض تصل إلى 120 ألف جنيه بفائدة 12.3% في حالة تحويل المرتب على البنك، أو 90 ألف جنيه بفائدة 12.9% في حالة عدم تحويل المرتب.

ويسمح البنك بسداد القرض في فترة تصل إلى 60 شهرا، على ألا يقل دخل المقترض عن 1110 جنيهات في حال تحويل المرتب أو ألفي جنيه في حالة عدم التحويل، ويشترط البنك ألا يزيد سن المقترض على 65 عاما عند تسديد أخر قسط.

ومن البنوك التي توفر قروضًا لتمويل الاشتراك في نادي الجزيرة الرياضي، بنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك البركة.

- أسباب إسقاط العضوية:

1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

2 -إذا تأخر عن سداد الاشتراك، أو أي التزام مالي لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

3 -الأعضاء التابعون والعضوية العاملة غير المستقلة تسقط بناء على طلب كتابي من العضو العامل باسم المدير التنفيذي وفقا للأوضاع الواردة بهذا اللائحة.

4- لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.

ولمجلس الإدارة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إسقاط العضوية، إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم، بسبب عدم سداد الاشتراك أو أي التزام مالي آخر إذا أدوا المبالغ المتأخرة عليهم بالإضافة إلى غرامات التأخير، وبشرط أن يكون عدم السداد لعذر قهري.

أما في حالة وفاة العضو تنتهي عضويته داخل نادي الجزيرة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها