رياضة | عاجل.. نجم بيراميدز يتعرض لإصابة قوية أمام إيتوال الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم بيراميدز يتعرض لإصابة قوية أمام إيتوال الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

واضطر بكري لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢١ بعد الإصابة وحل زميله أحمد أيمن منصور بديلًا له.

ويتعادل بيراميدز حتى الآن أمام مضيفه إيتوال الكونغولي بدون أهداف، علما بأن مباراة الذهاب في القاهرة انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة ٤-١.