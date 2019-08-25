رياضة | مفاجأة.. أهلي جدة يقرر الاستغناء عن "دانييل ألكسيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أهلي جدة يقرر الاستغناء عن "دانييل ألكسيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن إدارة نادي أهلي جدة قد قررت الإستغناء عن اللاعب الصربي "دانييل ألكسيتش" وذلك بعدما قدم اللاعب مردود فني غير جيد على الإطلاق خلال المباريات القليلة التي خاضها رفقة الفريق منذ إنضمامه إلى صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقالت الصحيفة، بأن السيد "أحمد بامعوضة" المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة قد أجتمع مع اللاعب الصربي "دانييل ألكسيتش" لبحث إمكانية إنهاء التعاقد معه بالتراضي أو إحالته للاستثمار.
ويذكر بأن تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود رغبة حقيقة داخل إدارة نادي أهلي جدة من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد قبل غق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ومن المؤكد بأن يكون أحد اللاعبين المنضمين يلعب في مركز "الظهير الأيسر"، وذلك بناءًا على طلب الجهاز الفني.