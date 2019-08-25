رياضة | مفاجأة.. أهلي جدة يقرر الاستغناء عن "دانييل ألكسيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أهلي جدة يقرر الاستغناء عن "دانييل ألكسيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن إدارة نادي أهلي جدة قد قررت الإستغناء عن اللاعب الصربي "دانييل ألكسيتش" وذلك بعدما قدم اللاعب مردود فني غير جيد على الإطلاق خلال المباريات القليلة التي خاضها رفقة الفريق منذ إنضمامه إلى صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.