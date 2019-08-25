رياضة | إعلان موعد ظهور القميص الجديد للأهلي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان موعد ظهور القميص الجديد للأهلي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على موعد ظهور الفريق الأول لكرة القدم، بالقميص الجديد استعدادا للموسم الجديد.

وحدد النادي الأهلي، الظهور بالقميص الجديد خلال مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل بمسابقة كأس السوبر المصري، بعد استلامه من شركة أمبرو البريطانية المتعاقدة بتصميم قميص الفريق.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت في وقت سابق عن بداية الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن يسبقها مباراة القمة في السوبر المصري قبلها بيوم وحيد من بداية الموسم.