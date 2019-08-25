رياضة | كل ما تريد معرفته عن أسعار عضوية النادي الأهلي وكيفية الاشتراك وطريقة الدفع "فرع الشيخ زايد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن أسعار عضوية النادي الأهلي وكيفية الاشتراك وطريقة الدفع "فرع الشيخ زايد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر النادي الأهلي للألعاب الرياضية، واحدا من أعرق الأندية على سواء محليا أو إفريقيا أو حتى عالميا، لما يمتلكه من مكانه وقاعدة جماهيرة حول بقاع الأرض.

وتم إنشاء النادي الأهلي عام 1907، ليكتب هذا التاريخ ميلاد النادي الأكثر تتويجا بالألقاب كرويا، وباقي الألعاب التي تستحوذ على عدد كبير من الأرقام القياسية سواء الفردية أو الجماعية.

ويسعى دائما عدد كبير من الشخصيات بمصر للحصول على عضوية النادي، في الأفرع الثلاثة والتي يمتلكها النادي وهي الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تقريرا مفصلا عن قيمة اشتراكات عضوية النادي بالشيخ زايد وشروط الحصول عليها وغيرها من خلال التقرير الآتي:-

"عضوية الشيخ زايد"

أولا- "قيمة الاشتراك"

أقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية، بالتصويت خلال أواخر يناير الماضي وبداية فبراير، سعر العضوية حاليا للأشتراك بالنادى الاهلى فرع الشيخ زايد هو (175) ألف جنية كاش للمؤهلات العليا.

وبدأت قيمة اشتراك الأعضاء في فرع الشيخ زايد عند افتتاحه، بقيمة (75) ألف جنية حتى تاريخ 30/6/2015.

وفي تاريخ 2015/7/1 قررت الجمعية العمومية زيادة قيمة الاشتراك إلى (100) ألف جنية، قبل أن يتم زيادتها مجددا في 2016/7/1 إلى (125) ألف جنية كاش حتى 2019.

ثانيا- "طريقة الدفع"

طريقة الدفع كاش بقيمة (175) ألف جنية للمؤهلات العليا، وفي حالة تطبيق نظام تقسيط العضوية تكون قيمة العضوية 200 ألف تقسيط، ويتم السداد عن طريق دفع مبلغ 82 ألف جنية كمقدم العضوية و الرسوم الإدارية.

ثم يتم دفع باقى قيمة العضوية (120) ألف بأقساط على 4 سنوات نظير 4 شيكات من دفتر الشيكات الخاص بالعضو قيمة كل شيك (30) ألف جنية.

ثالثا- "رسوم تجديد الاشتراك السنوي للنادي"

أعلن مجلس الأهلي عن رسوم الاشتراك للعضوية بقيمة (500) جنية، على أن يضاف إليهم (50) جنية دعم الفرق الرياضية + (30) جنية مزايا عاملين + (10) جنية تبرع لمستشفي 57357.

كما قررت إضافة مبلغ (56.5) جنية غرامة عدم حضور الجمعية العمومية لمن لم يحضر الجمعية العمومية الاخيرة.

بتلك القيمة يصل إجمالي الاشتراك السنوي للعضوية المتوسطه التي تضم زوج وزوجة و3 أبناء الي حوالي (700) جنية، أما اشتراك العضوية الفردية التي لا تضم زوجه ولا أبناء (350) جنية.

رابعا- "مواعيد تحصيل الاشتراك السنوي"

أعلن مجلس الأهلي، عن فتح باب تحصيل الاشتراك السنوي للاعضاء بفروع النادى الاهلى، بداية من 1 يوليو 2019 الماضي دون غرامة، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2019 المقبل، على أم يتم تحصيل غرامات تصاعدية من أول أكتوبر المقبل.

ويمكن تسديد الاشتراك السنوى لعضو المقر الرئيسي بالجزيرة بمكتب الاشتراكات بفرع الشيخ زايد، على أن يكون استلام الكارنيهات، بمكتب الاشتراكات، بمقر الجزيرة.

كما قرر المجلس أن يكون تحصيل الاشتراك عن سنة مالية واحدة تبدأ من 1 يوليو 2019، وسيتم تحصيل أى مبالغ خاصة بحجز اللوكر، أو أي إضافات على العضوية سواء كانت عضوية الوالد أو الوالدة أو الشقيقة أو المربية.

خامسا- "شروط إسقاط العضوية"

حددت لائحة النظام الأساسي الأخيرة للنادي الأهلي في صيغتها النهائية شروط إنتهاء وإسقاط العضوية، حيث تتسبب حالتين في إنهاء العضوية، و6 حالات أخرى في إسقاطها عن العضو العامل بالنادي.

ونص مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في المادة 23 من الفصل الرابع الخاص بشئون العضوية على أن انتهاء العضوية يكون في حالتين اثنتين فقط، هما؛ الوفاة، أو التنازل عن العضوية، على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدايتها، في ضوء ما تقضي به اللائحة المالية.

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أما في المادة 24 من مشروع لائحة الأهلي فيستعرض الحالات التي يستوجب بها إسقاط العضوية، وذلك في حالة فقد العضو شرطًا من شروطها، أو إذا تأخر في سداد أي التزام مالي تعهّد بسداده خلال الفترة المحددة في لائحة شئون العضوية.

كما يتم إسقاط العضوية في حال تأخر العضو في سداد الاشتراكات 3 سنوات متتالية وذلك دون إنذار أو إخطار، أو حال تقديم العضو لمستندات غير صحيحة قُبلت على أساسها العضوية؛ علمًا بأن إسقاط العضوية في بعض من هذه الحالات لا يمتد إلى الذين يستفيدون ممن زالت العضوية عنهم.

وامتد إسقاط العضوية، أيضًا إلى تعمد العضو تكرار إخفاء ما طرأ على بياناته الشخصية من تغيير؛ حال تجديد عضويته، فضلًا عن إسقاطها في حال صدور توصية من اللجنة المختصة بالتحقيق مع العضو بإسقاط عضويته، وموافقة كل من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، والجمعية العمومية العادية، كما أنه لا يجوز للعضو أو ورثته في حالة انتهاء أو إسقاطها استرداد أي مبالغ قد قام بتسديدها.

سادسا: "الأوراق والخطوات المطلوبة للتقدم للعضوية"

أ- أصل المؤهل الدراسي للعضو الأساسي.

ب- بطاقة رقم قومي للزوج و الزوجة و تكون سارية.

ج- وثيقة الزواج.

د- شهادات ميلاد كمبيوتر للأبناء.

ز- دفتر شيكات في حالة التقسيط (4 شيكات).

ه- صورة شخصية لكل من سيتم ضمه للعضوية.

ي- فيش وتشبية جنائى للمتقدم للعضوية موجها للنادى الاهلى.

سابعا: "سحب الاستمارة والشروط"

يتم سحب إستماراة العضوية من فرع النادي بالشيخ زايد مع إستيفاء كل الأوراق المطلوبة و من بعدها يتم تحديد ميعاد المقابلة الشخصية مع لجنة العضوية و في حالة قبول العضو سيقوم بإستلام إذن دفع لإيداع مبلغ المقدمة في حساب النادي بأي فرع من فروع بنك مصر.

عند إستلام إيصال الإيداع يتوجه العضو مره أخري للنادي لتسليم إيصال الإيداع و يقوم بدفع الإشتراك السنوي الذي يتحدد بناء علي عدد أفراد الأسرة و من ثم إستلام كارنيهات العضوية.

لايمكن ضم الأبناء الذكور فوق21 عاماً و يمكن ضم الإناث حتي سن 25 عاماً بشرط تقديم ما يفيد إنها غير متزوجة.

يمكن إضافة والد و والدة الزوج و الزوجة بشرط أن يكونوا تخطوا سن ال 60 أو مثبت بالبطاقة إنهم بالمعاش و أو ربة منزل و كذلك يكونوا بالبطاقة بنفس عنوان إقامة العضو الأساسي مع دفع الرسوم المقررة لذلك و هي 100 جنية للأم و 1800 جنية للأب.

يتم التوجه لفرع الشيخ زايد لإدارة الإشتراكات مع الأوراق المطلوبة و يتم تحديد موعد المقابلة مع لجنة العضوية (مقابله شخصية) لقبول العضو أو رفضه، في حالة القبول يتم دفع مبلغ الإشتراك بعد صدور قرار الموافقه بقبول العضوية.

ثامنا- "أرقام الاستفسار والتواصل"

وضعت إدارة النادي أرقاما وشروط للتواصل والاستفسار عن العضويات، حيث يمكن للراغب زيارة مقر النادي أو الاتصال على تليفونات النادي الأهلي وهي :- 0227352112 – 0227360817.

تاسعا- "عنوان الفرع"

يقع فرع الشيخ زايد، فى امتداد المدخل الأول للمدينة في منطقة تقاطع طريق النزهة مع مصر الإسكندرية الصحراوي، بجوار كمبوند زايد ريجنسي و طلال الجزيرة والكرمة (4).

عاشرا- "مايضمه الفرع"

يضم النادى مبنى إجتماعي ومطعم وصالونات ولاند سكيب وصالة بلياردو و ملعبين كبار للكرة نجيل صناعي بمضمار للمشي، وملعبين للكرة الخماسية نجيل صناعي، وملعبي كرة يد وملعبي كرة سلة وملعبي كرة طائرة، و (6) ملاعب تنس و غرف لخلع الملابس وصالة كاراتية، وحديقة أطفال بمساحه (800) متر، ومكاتب للإدارات العاملة بالنادي بالإضافة منطقة خدمات الأعضاء وجراج.