رياضة | لأول مرة.. نجم تونس يكشف تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. نجم تونس يكشف تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، وذلك بعد تجربة احترافية طويلة قضاها اللاعب في السنوات الماضية في عدد من الأندية الأوروبية.

وفي حوار مع صحيفة "الرياضية السعودية"، قال نعيم السليتي، إنه قد قرر الإنضمام إلى الدوري السعودي، وذلك بعدما تناقش مع عائلته ورأى بأنه من الأفضل الانتقال إلى مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي، والذي سيسهل عليه الأمور كثيرًا فيما يتعلق بتربية أبنائه، على عكس ما كان يحدث في أوروبا.

وقال السليتي، إنه قد رفض عروض من أوروبا وبالتحديد من أندية مايوركا الإسباني، ودينامو موسكو الروسي، وقرر الانضمام إلى الإتفاق السعودي في صفقة كلفت النادي نحو 6 مليون يورو فقط.

وختم نجم منتخب تونس تصريحاته حول إنتقاله إلى صفوف الإتفاق السعودي، بأنه قد بذل جهدا كبيرا من أجل إقناع مسؤولي ناديه السابق "ديجون الفرنسي" من أجل أن يتنازل الأخير عن خدماته.