ريال مدريد يستعين ميليتاو في جميع المراكز

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الأحد 25 أغسطس 2019

وضع ريال مدريد محير للغاية، خاصة في مركز الدفاع، هناك كوارث في تشكيلة زيدان، رغم وجود أسماء وازنه، فأين الخطأ وما الحلول.



ريال مدريد يعاني بشده في الدفاع، وظهر هذا جاليًا في هدف بلد الوليد الذي سجله جوارديولا في الدقائق الأخيرة.

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ريال مدريد يعاني بشدة من الأطراف فكارفخال ومارسيلو إنتهيا إكلينيكيا ولم يعدا قادرين على الدفاع ولا الهجوم ولا التمركز بشكل صحيح .

لذا ميليتاو سيلعب حتماً كل المراكز تتطلب وجوده ، في مركز قلب الدفاع فاران لم يكن مقنع بما فيه الكفاية وفي مركز الظهير كارفخال سيئ ويتطلب أن يكون بديله ، كل الخيارات تجعلنا نرى البرازيلي يلعب أساسياً .