تعادل ايجابي بين موناكو واولمبيك نيم في الدوري الفرنسي

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الأحد 25 أغسطس 2019

ضمن منافسات الجولة الثالثة من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، انتهى اللقاء بين ​موناكو​ ونظيره اولمبيك نيم بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2.



وبهذا التعادل الايجابي، يكون موناكو قد حقق اول نقطة الموسم الحالي بعد خسارتين ليحتل بها المركز 19، في حين يحتل نيم المركز 18 برصيد نقطة واحدة.

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وبالعودة الى مجريات المباراة، فقد دخل نادي الامارة بقوة حيث نجح في التقدم بالنتيجة عن طريق اسلام ​سليماني​ في الدقيقة 19 وقبل انتهاء الشوط الاول اضاف الوافد الجديد وسام ​بن يدر​ الهدف الثاني وسط غياب تام للاعبي نيم، لينتهي الشوط الاول 2-0 لابناء المدرب جارديم.

وفي الشوط الثاني، واصل موناكو الضغط على مرمى نيم الا ان الفريق فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له، وفي الدقيقة 70 نجح نيم في تقليص النتيجة عن طريق رومان فيليبوتو لتصبح 2-1، وفي الدقائق العشرة الاخيرة، منح زين الدين فرحات تمريرة حاسمة لكيفن دينكي الذي سجل هدف التعادل لفريقه 2-2، واضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع، الا انها لم تسفر عن اي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة 2-2.